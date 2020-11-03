live
Новости » Политика Читати новину українською

Турчинов получил повестку на допрос в ГБР

Турчинова вызывают на допрос по делу о расследовании преступлений времен Майдана

Руководитель Центрального штаба партии "Европейская солидарность" и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов получил повестку на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом 3 ноября сообщил в Facebook

"Получил очередную повестку от Государственного бюро расследований. На этот раз меня вызывают для допроса по "расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах", - отметил он. 

Новости по теме: Турчинов, Порошенко и Яценюк сдали Крым. И это давно не новость для Украины, - Лукаш

Напомним, недавно Печерский районный суд города Киева обязал Офис Генерального прокурора начать расследование против бывшего главы Верховной Рады Александра Турчинова и пятого президента Украины Петра Порошенко. Оно касалось Минских соглашений.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Ток-шоу "Мы все – украинцы", – полное видео Журналист Кацман: Опросом "а-ля референдум" нас могут готовить к какому-то решению, которое налогоплательщикам не сильно понравится Опрос от президента – это искусственная избирательная технология для мобилизации электората, – Заружко Ток-шоу "19", – полное видео
Loading...

программы канала ZIK

КСУ vs власть. Локдаун в Украине. Новые признания Жвании | Ток-шоу
Утреннее пленарное заседание Верховной Рады | 03.11.20
Конституционный кризис. Новые тарифы на газ. Борьба с коронавирусом | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Выборы в США. Обновленная коронавирусная карта Украины. Госбюджет под угрозой? Детали дня | 02.11.20
Михаил Добкин | Ток-шоу