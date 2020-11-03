Турчинов получил повестку на допрос в ГБР

Турчинова вызывают на допрос по делу о расследовании преступлений времен Майдана

Руководитель Центрального штаба партии "Европейская солидарность" и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов получил повестку на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом 3 ноября сообщил в Facebook.

"Получил очередную повестку от Государственного бюро расследований. На этот раз меня вызывают для допроса по "расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах", - отметил он.

Напомним, недавно Печерский районный суд города Киева обязал Офис Генерального прокурора начать расследование против бывшего главы Верховной Рады Александра Турчинова и пятого президента Украины Петра Порошенко. Оно касалось Минских соглашений.