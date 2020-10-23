"Тупое животное": Нердеп Дубинский поскандалил с шоуменом Притулой в прямом эфире

Нардеп от партии "Слуга народа" Александр Дубинский и кандидат в меры Киева Сергей Притула 24 канал

Скандал завязался из-за вопроса о столичном метро

Нардеп от партии "Слуга народа" Александр Дубинский и кандидат в меры Киева Сергей Притула грубо обругали друг друга в прямом эфире. Перепалка политиков произошла во время ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

В частности, конфликт случился после того, как Дубинский спросил у Притулы, знает ли тот сколько веток метрополитена в Киеве.

"Я, госпожа Наталья (ведущая - ред.), с Вашего разрешения позволю себе не отвечать на вопрос человека, которого я считаю абсолютным мерзавцем. Человека, который создавал фейки во время Революции Достоинства, на которой погибали люди. Мне крайне удивительно видеть этого подонка в вашей студии", - сказал Притула.

В свою очередь нардеп назвал кандидата в мэры "тупым животным", отметив, что киевляне не заслужили такого.

"Когда тупое животное баллотируется в мэры Киева, это обидно, потому что киевляне этого не заслужили. А вот когда это тупое животное позволяет себе еще и кого-то оскорблять, это смешно. В принципе, вы свою оценку получите очень скоро и очень быстро. Непонимание того, сколько в Киеве линий метро, районов, как работает местное самоуправление — то, о чем нужно говорить", - подчеркнул Дубинский.

Продолжая словесную перепалку Притула потребовал, чтобы парламентарий "заткнулся", уточнив, разрешал ли ему говорить Игорь Коломойский.

"Та заткнись! Слушай, тебе что, Коломойский (украинский олигарх - ред.) разрешил разговаривать сегодня со мной или что?", - возразил Притула.

Дубинский ответил на это, что не "тыкает" кандидату в мэра столицы, хотя тот и является "животным".

"Еще не хватало, чтобы ты мне тыкал", - заявил Притула.

После этих слов ведущая вмешалась в конфликт, попросив политиков успокоиться и прекратить перепалку.

Напомним, ранее кандидат на пост мэра Киева и шоумен Сергей Притула заявил, что его не стоит сравнивать с президентом Владимиром Зеленским или экс-нардепом Святославом Вакарчуком.