Тупицкий хочет пополнить состав КС еще одним судьей и вернуть кворум, – блогер

Глава КСУ Александр Тупицкий Конституционный суд Украины

Глава КСУ Александр Тупицкий хочет в начале декабря пополнить состав КС еще одним судьей и вернуть кворум. Об этом сообщил журналист и политик Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

"Глава КСУ Александр Тупицкий, окрыленный саботажем со стороны Верховной Рады по перезагрузке КС, не сдается. Его новый план - в начале декабря пополнить состав КС еще одним судьей и вернуть кворум. Для этого он при помощи лояльных депутатов заблокировал процессы в Раде, где постепенно заговаривают проблему и собирают "рабочие группы" из депутатов, находящихся в конфликте интересов", – написал он.

По данным Лещенко, цель Тупицкого - дотянуть до 9-10 декабря, когда запланирован Съезд судей Украины, где предполагается избрание судьей КС председателя Апелляционного суда Херсонской области Александра Коровайко.

"Карьера Коровайко пошла вверх при Януковиче. В марте 2012-го он назначен заместителем, а в июне того же года — председателем Херсонской апелляции.

О том, что назначение готовят под Коровайко, известно многим среди юридической элиты. Съезд судей сравнивают с аморфным болотом, где голосуют за тех, на кого укажут "судебные генералы". А судьи обязаны Тупицкому за решение про восстановление льгот, поэтому проголосуют так, как надо.

Попав в КС, Коровайко не будет примыкать к бастующим судьям. Тупицкий под камеры вручит ему мантию и знак судьи. Автоматически кворум Тупицкого будет восстановлен, и КС станет готов к новым подвигам. Единственный способ это остановить - провести полноценный конкурс с участием международников в жури, как было обещано Офисом президента.

Вы за прозрачный конкурс на новых судей КС?" – отметил Лещенко.