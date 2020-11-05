Трое судей КСУ покинули заседание после визита представителя президента, – СМИ

Федор Вениславский

Вероятно, в суде появился представитель президента в КСУ Федор Вениславский

Конституционный Суд Украины объявил перерыв из-за появления представителя президента Федора Вениславского, после чего трое судей покинули заседание. Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственный источник в КСУ.

Отмечается, что утром трое судей КСУ требовали отвод судьи Сергея Саса от рассмотрения проекта решения относительно трактовки отдельных положений Конституции (который и является автором проекта решения о рассмотрении). При этом причиной необходимости отвода называли предвзятость Саса и его публичные заявления.

По данным собеседника издания, судья Сас лично написал заявление о самоотводе, однако другие судьи не поддержали такой инициативы и после этого трое не пришли на заседание. "Это произошло сразу после того, как в суд пожаловал Федор Вениславский. Указанные судьи дали гарантии, относительно их лояльности и безоблачной работы по отношению к власти. Сегодня должен был рассматриваться вопрос о земле, но три судьи КСУ — Василий Лемак, Олег Первомайский и Виктор Колесник, не пришли на заседание. Этого было достаточно, чтобы сорвать кворум", – сказал информатор.

В то же время указывается, что причиной решения судей стала необходимость срыва работы КСУ. "Причина в том, чтобы не дать суду работать над языковым вопросом, земельным. Отмечу, что судья Сергей Головатый заболел еще утром и у него на самом деле были симптомы. Точнее, они с утра работали, будто никаких болезней не было. Они просто не пришли, ведь посетил КСУ представитель президента Вениславский. Говорят, что отдельные из них уже на больничном”, – высказался собеседник.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд Украины объявил перерыв в деле о толковании отдельных положений Основного закона в вопросе земли. Соответствующее решение приняли из-за отсутствия необходимого количества участников собрания.