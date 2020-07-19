Третьякова заявила, что зарплата нардепа слишком мала для нормальной работы

Народный депутат фракции "Слуги народа", глава комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Галина Третьякова Facebook

Средней зарплаты в 42 тысячи гривен недостаточно для того, чтобы обеспечить нормальную работу нардепа

Народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова считает недостаточной заработную плату парламентариев для качественного обеспечения их работы. Об этом она рассказала в "Громадському".

"Депутатская заработная плата она не только для депутата. Она небольшая, можно даже сказать, что в реалиях для того, чтобы обеспечить работу народному депутату, она маловата", — считает Третьякова.

Она уточнила, что депутатам начисляют в среднем 42 тысячи гривен в месяц "брутто", а "на руки" (после вычета налогов) они получают 32-35 тысяч в зависимости от того, принимал ли парламентарий отпуск.

"Здесь очень какие-то интересные правила начисления, потому что зарплату мы получаем раз в месяц, у нас нет авансов. Нас все время дергают. Это один раз на месяц, месяц прошел, ты получаешь ее 10-15 числа, не успеваешь как-то сформировать свои расходы, для того, чтобы это делать", - отметила депутат.

Вместе с тем большей проблемой она считает низкие выплаты на организацию работы народного депутата. В частности, довольно много времени занимает обработка входящей корреспонденции, чем, по ее словам, в европейской практике занимается офис народного депутата.

"Народный депутат должен иметь юридическую поддержку, организационную… должен быть контроль того, что отражается в СМИ. Кроме того, должен быть личный помощник, который будет твой расклад [формировать]… На помощников эта сумма, которая предоставляется, - 42 тысячи гривен на четырех человек - это маловато", - говорит Третьякова.

По ее мнению, действующая организация работающего народного депутата не дает ему возможности "отдать все должное родине во время его каденции".

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Напомним, народный депутат фракции "Слуга народа", председатель комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества, и завела речь о стерилизации граждан без трудоустройства.