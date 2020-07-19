Третьякова заявила, что зарплата нардепа слишком мала для нормальной работы
Средней зарплаты в 42 тысячи гривен недостаточно для того, чтобы обеспечить нормальную работу нардепа
Народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова считает недостаточной заработную плату парламентариев для качественного обеспечения их работы. Об этом она рассказала в "Громадському".
"Депутатская заработная плата она не только для депутата. Она небольшая, можно даже сказать, что в реалиях для того, чтобы обеспечить работу народному депутату, она маловата", — считает Третьякова.
Она уточнила, что депутатам начисляют в среднем 42 тысячи гривен в месяц "брутто", а "на руки" (после вычета налогов) они получают 32-35 тысяч в зависимости от того, принимал ли парламентарий отпуск.
"Здесь очень какие-то интересные правила начисления, потому что зарплату мы получаем раз в месяц, у нас нет авансов. Нас все время дергают. Это один раз на месяц, месяц прошел, ты получаешь ее 10-15 числа, не успеваешь как-то сформировать свои расходы, для того, чтобы это делать", - отметила депутат.
Вместе с тем большей проблемой она считает низкие выплаты на организацию работы народного депутата. В частности, довольно много времени занимает обработка входящей корреспонденции, чем, по ее словам, в европейской практике занимается офис народного депутата.
"Народный депутат должен иметь юридическую поддержку, организационную… должен быть контроль того, что отражается в СМИ. Кроме того, должен быть личный помощник, который будет твой расклад [формировать]… На помощников эта сумма, которая предоставляется, - 42 тысячи гривен на четырех человек - это маловато", - говорит Третьякова.
По ее мнению, действующая организация работающего народного депутата не дает ему возможности "отдать все должное родине во время его каденции".
Напомним, народный депутат фракции "Слуга народа", председатель комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества, и завела речь о стерилизации граждан без трудоустройства.