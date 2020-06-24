Третьякова заявила, что в Украине есть дети разных "сортов". Следующим шагом будет замер черепов? – Кацман

Политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман Скриншот видео

Эксперт поинтересовался, кто дал право монобольшинству делить детей на "правильных" и "неправильных"

Депутат Галина Третьякова заявила, что в Украине есть дети разных "сортов". Что будет следующим шагом - замеры черепов или сравнения генетических особенностей?

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Эксперт, комментируя скандал с высказываниями народного депутата от "Слуги народа" Галины Третьяковой о "детях низкого качества", признался, что в этой ситуации даже подобрать слова трудно, настолько неприемлемыми являются такие высказывания.

"Она заявила, оказывается, что в нашем государстве существуют, так сказать, дети первого сорта и дети второго сорта, и социально незащищенные семьи как раз плодят, извините за такое слово, детей не того сорта, который нравится госпоже Третьяковой. И вообще она вспомнила, что неплохо бы применять такие меры, как кастрация или еще какие-то меры к такого рода родителям. Привела пример Англии, еще каких-то стран. Вы меня извините, пожалуйста, но кто дал этому монобольшинству такое право судить нас по тому, какие дети у нас - правильные или неправильные? Что следующим шагом будет - замер черепов или сравнение каких-то генетических особенностей? Нам еще этого не хватало", – подчеркнул Владимир Кацман.

Напомним, народный депутат фракции "Слуги народа", председатель комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества, и завела речь о стерилизации граждан без трудоустройства.

В связи с этим постоянная комиссия Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин требует отставки нардепа.

Как сообщают СМИ, президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Галины Третьяковой сложить с себя полномочия председателя комитета ВР по вопросам соцполитики из-за скандальных высказываний.