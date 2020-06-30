Третьякова раскрыла планы властей о сокращении населения Украины до 10 миллионов, – Рабинович

Вадим Рабинович Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Это одно из условий МВФ

Глава комитета Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова раскрыла планы властей о сокращении населения Украины до 10 миллионов людей.

Об этом во время включения в эфире телеканала ZIK заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Вадим Рабинович.

"Такие, как Третьякова, выдают те планы, которые есть. А мы слышали, что если человек бедный, его надо стерилизовать. Ну подумайте, не поседели пол-Украины, когда председатель комитета продолжает это говорить. Ноль внимания! Никто не принимает никаких мер, а она действительно считает, что можно стерилизовать людей только за то, что они меньше зарабатывают. Каких же... мы привели к власти", – подчеркнул политик.

Рабинович добавил, что фракция "Оппозиционной платформы – За жизнь" не будет работать с госпожой Третьяковой. Также он подчеркнул, что власть должна жёстко отреагировать на такие заявления народного депутата.

"Она раскрыла их планы относительно того, что они хотят сократить население Украины до 10 миллионов человек. Это они подписали с МВФ, за это они будут отвечать все", – прокомментировал Вадим Рабинович.

Напомним, народный депутат фракции "Слуги народа", председатель комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества, и завела речь о стерилизации граждан без трудоустройства.

Учитывая это, постоянная комиссия Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин требует отставки нардепа.

Как сообщают СМИ, президент Украины Владимир Зеленский требует от Галины Третьяковой сложить с себя полномочия председателя комитета ВР по вопросам соцполитики из-за скандальных высказываний.