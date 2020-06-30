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Третьякова раскрыла планы властей о сокращении населения Украины до 10 миллионов, – Рабинович

Вадим Рабинович Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Это одно из условий МВФ

Глава комитета Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова раскрыла планы властей о сокращении населения Украины до 10 миллионов людей.

Об этом во время включения в эфире телеканала ZIK заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Вадим Рабинович.

"Такие, как Третьякова, выдают те планы, которые есть. А мы слышали, что если человек бедный, его надо стерилизовать. Ну подумайте, не поседели пол-Украины, когда председатель комитета продолжает это говорить. Ноль внимания! Никто не принимает никаких мер, а она действительно считает, что можно стерилизовать людей только за то, что они меньше зарабатывают. Каких же... мы привели к власти", – подчеркнул политик.

Рабинович добавил, что фракция "Оппозиционной платформы – За жизнь" не будет работать с госпожой Третьяковой. Также он подчеркнул, что власть должна жёстко отреагировать на такие заявления народного депутата.

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"Она раскрыла их планы относительно того, что они хотят сократить население Украины до 10 миллионов человек. Это они подписали с МВФ, за это они будут отвечать все", – прокомментировал Вадим Рабинович.

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Напомним, народный депутат фракции "Слуги народа", председатель комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества, и завела речь о стерилизации граждан без трудоустройства.

Учитывая это, постоянная комиссия Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин требует отставки нардепа.

Как сообщают СМИ, президент Украины Владимир Зеленский требует от Галины Третьяковой сложить с себя полномочия председателя комитета ВР по вопросам соцполитики из-за скандальных высказываний.

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