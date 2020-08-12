Тренд на существенное уменьшение поддержки власти продолжается, – Погребинский

Михаил Погребинский ZIK.UA

Поэтому представители власти пытаются закрыть рот журналистам, говорит политолог

Опрос общественного мнения свидетельствует о продолжении тренда на существенное уменьшение поддержки президента и его партии, поэтому власть пытается закрыть рот СМИ, чтобы никто не знал, как все плохо.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил политолог Михаил Погребинский.

Эксперт прокомментировал попытки захвата телеканала "112 Украина".

"Когда я посмотрел на опрос общественного мнения, там мы видим продолжение тренда на снижение поддержки президента и его партии, притом, существенное уменьшение. Что делать? Истерическое ощущение того, что "все пропало", и ищут путь, как это остановить. Не надо иметь много ума, чтобы считать, что проблема не в том, что у вас политика не соответствует ожиданиям людей, они разочарованы вашей политикой и хотели бы об этом заявить. Не зря же абсолютное большинство, три четверти опрошенных говорят, что государство идет не туда, неправильным путем. И что делать? Надо сделать виноватыми... СМИ, которые критикуют власть и надо им закрыть рот, чтобы никто не знал, как все плохо. Но люди знают. Они смотрят на платежки, они смотрят на цены на рынке, в магазинах. Они видят абсолютно, я сказал бы, не просто непрофессиональные, просто глупые высказывания первых лиц государства. И как они должны относиться к происходящему? Или если не будет канала "112", люди об этом не узнают? Все равно узнают", – подчеркнул Михаил Погребинский.

Как сообщалось, 6 августа Шевченковский райсуд Киева отказал СБУ и прокуратуре в аресте имущества и корпоративных прав телеканала "112 Украина".

Канал считает такое требование власти попыткой рейдерского захвата со стороны СБУ по заданию президента Зеленского.

Добавим, что дело велось СБУ с лета прошлого года и сейчас, накануне местных выборов, спецслужба попыталась его активизировать. Однако суд счел аргументы СБУ и прокуратуры недостаточными и отклонил ходатайство об аресте, указывает издание.