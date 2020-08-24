Требуем очистить Одессу от танкера "Дельфи", Труханова, его карманной "Муниципальной варты" и "Нацкорпуса", - заявление "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Заявление партии Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Произошедшее сегодня, в День Независимости Украины в Одессе нападение "Национального корпуса" на народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Татьяну Плачкову, депутатов одесского городского совета Богдана Гиганова и Лидию Леонидову, а также журналистов съемочной группы телеканала ZIK - свидетельствует о полной безнаказанности национал-радикалов. Об этом говорится в заявлении политсилы.

Далее подаем дословно:

Особое возмущение вызывает тот факт, что молодчики, препятствовавшие законной деятельности народного депутата Украины, депутатов местных советов и профессиональной деятельности журналистов, нарушавшие общественный порядок и применявшие силу к окружающим, делали это при полном попустительстве сотрудников правоохранительных органов.

Национал-радикалы осознанно и при содействии правоохранительных органов реализуют "теорию разбитых окон", которая рассматривает отдельные правонарушения не только как индикатор криминогенной обстановки, но и как активный фактор, влияющий на уровень преступности в целом, поощряющий ее.

"Нацкорпус" накануне местных выборов приучает своих активистов к тому, что они имеют право нарушать закон, и правоохранительные органы не будут привлекать к ответственности за это. В конечном счете это ведет к мощной волне особо тяжких преступлений: убийствам, терроризму, захватам заложников.

Происшествие в Одессе является очередным подтверждением того факта, что Зеленский и его окружение не способны обеспечить безопасность граждан, правопорядок на улицах даже в день главного государственного праздника – Дня Независимости Украины.

Не вызывает сомнения, что акция национал-радикалов является местью народному депутату Татьяне Плачковой за ее принципиальную позицию и критику власти, которая на протяжении года неспособна убрать с одесского пляжа танкер "Делфи". Это нападение, осуществленное при науськивании Зеленского, осуществлялось под прикрытием "Муниципальной варты", контролируемой мэром Одессы Геннадием Трухановым силами "Национального корпуса".

"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует очистить Одессу от Труханова, его карманной "Муниципальной варты", и спевшихся с ними фашиствующих национал-радикалов, а также привлечь их к уголовной ответственности за препятствование законной деятельности народного депутата, депутатов местных советов и журналистов, и нападение на них.

Напомним, сегодня, 24 августа, в Одессе во время онлайн-марафона ко Дню Независимости Украины представители "Национального Корпуса" напали на съемочную группу телеканала ZIK, депутата Одесского горсовета Богдана Гиганова и нардепа Татьяну Плачкова.