Трамп соберет лидеров G7 из-за коронавируса

G7

Встреча станет продолжением видеоконференции, которую провели 16-го марта

Президент США Дональд Трамп в четверг проведет видеоконференцию с лидерами "Большой семерки", посвященную координации усилий по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил представитель Белого дома Джадд Дир, передает "Голос Америки"

"Из-за совместной работы "Большая семерка" использует подход, который предусматривает участие всего общества в преодолении кризиса", - сказал он.

Отмечается, что Дональд Трамп, который председательствует в "семерке", планировал провести нынешний саммит в президентской резиденции в Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд, в июне, но перенес его в виртуальный формат из-за вируса.

Как сообщается, виртуальное совещание в четверг станет продолжением видеоконференции 16-го марта, когда лидеры "Большой семерки" впервые встретились в таком формате, чтобы обсудить усилия по борьбе с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что его администрация завершает разработку плана по снятию ограничений, введенных в США из-за распространения коронавируса COVID-19.