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Трамп продолжил санкции в отношении России из-за кибератак против США

Дональд Трамп Фото из открытых источников

Санкции продлены еще на год

Президент США Дональд Трамп продолжил еще на год действие санкций против России из-за кибератак против Соединенных Штатов. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Трампа

Отмечается, что указом, изданным еще при президентстве Барака Обамы, вводились ограничения против ряда стран, которые составляли угрозу для Штатов в киберпространстве.

"Эта значимая вредоносная деятельность в киберпространстве до сих пор несет чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США. Я продолжаю на один год чрезвычайное положение, введенное указом от 1 апреля 2015 года", – подытожил Трамп. 

Сообщается, что указанный приказ позволяет министерству финансов вводить новые санкции против лиц, осуществляющих кибератаки против Америки. Чиновники могут блокировать счета и любые активы на территории страны.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявлял о "политических манипуляциях" со стороны РФ во время пандемии, несмотря на то, что она предлагает Генассамблее ООН принять "декларацию о солидарности", которая предусматривает снятие международных санкций.

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