Топ-должности и миллионы в карманах: Что известно о новом главе Аграрного фонда

Богдан Банчук Фото из открытых источников

Это не первая высокая должность 33-летнего Богдана Банчука

Пока внимание украинцев было приковано к скандалам действующих чиновников, в правительстве Зеленского назначили нового главу Аграрного фонда.

Как говорится в сюжете на телеканале ZIK, к своим обязанностям в ведомстве Богдан Банчук приступил еще в мае этого года, незадолго, когда депутаты проголосовали за открытие рынка земли, чем полномочия Аграрного ведомства расширятся.

"Главная задача на 2020-й – максимально приблизить Общество к финансовым показателям со знаком "плюс"..., а также вернуть доверие малого и среднего сельхозпроизводителя к Аграрному фонду", – говорил глава ведомства.

Богдану Банчуку 33 года, он по образованию юрист-международник, а еще – переводчик французского языка. Сразу после университета Банчук получил должность в Министерстве иностранных дел – атташе отдела сотрудничества в политической, безопасности и оборонной отраслях Департамента Евросоюза. Карьерный лифт поднимал Банчука все выше с каждым годом. Дорос он и до Секретариата Кабинета Министров. В 27 Богдан Банчук стал заместителем председателя районной государственной администрации на Буковине - это родина его отца, и уже через некоторое время перешел в структуры "Укроборонпрома", но и там долго не сидел.

Карьерный лифт забросил его в Аграрный фонд еще до нового года, он был заместителем начальника по международному бизнесу, а уже через год правительство Зеленского поставило возглавлять молодого Банчука все Аграрное ведомство.

Богдан Банчук, которому всего 33 года, а за спиной немало высоких должностей, – сын влиятельного прокурора. Николай Банчук еще с конца 80-х успел побывать прокурором Черновцов, Херсонской области, заместителем прокурора Киева. Когда президентом был Ющенко, мужчина получил должность в Министерстве здравоохранения. При Януковиче – снова вернулся в прокуратуру. И после переформатирования власти в 2014-том Банчук-старший стал заместителем главного прокурора Украины.

Зеленскому приглянулся опыт мужчины. Николая Банчука сделали консультантом Ивана Баканова.

Пять домов, квартира в Киеве более 100 квадратных метров, офисные помещения, более 10 земельных участков и 400 тысяч долларов наличными. Такие состояния нажил себе Николай Банчук, работая на государство.

Сын Банчука, возглавивший Аграрный фонд, на деньги не жалуется. Когда был студентом, стал владельцем апартаментов в столице – 140 квадратов. Записаны на него и жену еще одна квартира в 135 квадратов, дом и 17 земельных участков. Пешком не ходят, в семье главы Агрофонда есть Mercedes и Lexus, вместе стоят полтора миллиона гривен.

Критерии отбора на должность Аграрного ведомства и до сих пор непонятны. Эксперты называют это ведомство одним из самых коррумпированных в Украине. Как и таможня, он остается убыточным. Только за 2 квартал прошлого года фонд недополучил более 42 миллионов гривен.

Напомним, как заявил политический аналитик Виталий Романенко, назначение 33-летнего Богдана Банчука, человека, который работал сначала в МИД, а затем заместителем председателя одной из РГА, на должность руководителя Аграрного фонда свидетельствует о том, что для такой стремительной карьеры нужно родиться в правильной семье.