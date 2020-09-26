"Оппозиционная платформа - За жизнь": Только отставка Зеленского избавит страну от опасности разрушения

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" выражает искренние соболезнования родным и близким украинских военных, погибших в результате катастрофы АН-26 в Харьковской области, передает пресс-служба политсилы.

Приводим текст сообщения дословно:

Крушение самолета, который должен был проходить техобслуживание и у которого во время полета отказал левый двигатель, заставляет проводить аналогии с общей ситуацией в стране.

Основные механизмы государства, такие как экономика, социальная сфера, медицина и образование изношены и могут отказать в любой момент. Ограничение конституционных прав украинцев, в частности права избирать и быть избранными, лишает их гарантированных Основным законом прав и свобод. Нищета и коррупция лишь усугубляют те угрозы, с которыми ежедневно сталкиваются пассажиры самолета под названием "Украина", хорошо осознающие, что они не могут положится на экипаж и пилота этого самолета – Президента Зеленского.

Это происходит потому, что вместо выполнения своих обязанностей Зеленский занят клоунадой в угоду западным хозяевам, которые ввели внешнее управление Украиной как колонией.

Всего несколько дней назад во время преведения незаконных учений вооруженных сил НАТО на территории Украины, разрешенных Зеленским, американское посольство призывало жителей Украины "помахать ручкой" конвертопланам ВВС США, летающим над Киевом. А в это время украинская армия не только вынуждена использовать старую советскую технику, но и явно делает это, не соблюдая правил безопасности. Может быть американскому посольству стоит призвать Украинский народ "помахать ручкой" погибшим? Или может пора "помахать ручкой" Зеленскому, его окружению и его заокеанским хозяевам, пока Украина не разделила судьбу АН-26 из-за того, что пилот очевидно не справляется с управлением.

Президент Зеленский своим Указом разрешил войскам НАТО проводить учения на этой самой территории на протяжении всех 366 дней 2020 года. Таким образом он обеспечил возможность для вооруженных сил стран НАТО проводить боевые и специальные операции против России, цинично используя Украину как государство и превращая Украинский народ в заложников и разменную монету для реализации геополитических интересов США.

Президент Зеленский ведет страну к катастрофе и остановить этот сценарий разрушения, написанный для Украины за океаном, может только отставка Зеленского и его окружения.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь"