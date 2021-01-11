"Только один вопрос": В МИД рассказали, что будут обсуждать на саммите Крымской платформы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба МИД Украины

Вопрос будет касаться восстановления юрисдикции Украины на полуострове

На повестку дня будущей Крымской платформы вынесут один вопрос, который будут касаться выхода России из оккупированного полуострова. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Обозревателю".

Также глава МИД заявил, что украинская сторона не будет возражать, если Российская Федерация решит принять участие в саммите Крымской платформы. Кулеба подчеркнул, что необходимо обеспечить переговорный процесс.

"В повестке дня переговоров будет только один вопрос - модальность выхода России из Автономной Республики Крым и города Севастополь и восстановления суверенитета и юрисдикции Украины на этой территории. Никаких других вопросов мы с ними обсуждать не будем", — пояснил Дмитрий Кулеба.

Напомним, недавно Дмитрий Кулеба сообщил, что запуск Крымской платформы состоится в Киеве на саммите 2021 года, на котором соберутся лидеры других стран и представители международных организаций. Министр убежден, что это объединит государства и других, негосударственных игроков, которые должны будут направить свои усилия на деоккупацию полуострова.