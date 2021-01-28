Ток-шоу "Мы все – украинцы", – онлайн-трансляция

Телеканал ZIK

Первое шоу, где главным героем станет украинец!

Сегодня, 28 января, в 19.00, в прямом эфире на телеканале ZIK началось ток-шоу "Мы все – украинцы" с Ростиславом Сухачевым и Татьяной Тереховой.

Гости ток-шоу обсудят ряд тем – об обмене удерживаемыми на Донбассе, о тарифах и языковом вопросе; будут говорить о "зашкварах" недели и о многом другом.

К дискуссии присоединятся Марина Ставнийчук, заслуженный юрист Украины; Татьяна Плачкова, народный депутат, фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Марина Бардина, народный депутат, фракция "Слуга народа"; Юрий Федоренко, консультант Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки; Михаил Чаплыга, политолог; Александр Лазарев, политолог; Николай Азаров, премьер-министр Украины (2010-2014 гг.); Михаил Головко, председатель Тернопольского областного совета; Александр Качный, народный депутат, фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Алексей Устенко, народный депутат, фракция "Слуга народа"; Вадим Ивченко, народный депутат, фракция "Батькивщина"; Павел Кухта, и. о. министра экономики в 2020 году, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики; Юлия Гришина, народный депутат, фракция "Слуга народа"; Владимир Крейденко, народный депутат, фракция "Слуга народа"; Николай Скорик, народный депутат, фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Снежана Егорова, телеведущая, актриса; Елена Бондаренко, народный депутат V, VI, VII созывов; Дмитрий Попов, психолог; Владимир Быстряков, композитор, пианист, шоумен, и другие.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу "Мы все – украинцы" прямо здесь:

Напомним, телеканал ZIK изменил концепцию телевизионных шоу на украинском телевидении. Но мы не останавливаемся и создаем новые форматы шоу.

Команда ZIK запускает шоу "Мы все – украинцы" не по случаю нового сезона или по необходимости обновить декорации. Мы делаем это, чтобы быть полезными нашим зрителям. И каждый из вас может к нам присоединиться! Если вы хотите услышать обсуждение самых острых тем из жизни страны, иметь возможность задать вопросы спикерам и высказать свое мнение в прямом эфире, заполняйте форму по ссылке: https://forms.gle/vzPWVqZxRPrNC6Sp6

Ведущими для всех украинцев станут Ростислав Сухачев и Татьяна Терехова, а будет выходить программа каждый четверг.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно постоянно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, Киевстар и другие).