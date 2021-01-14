Ток-шоу "Мы все – украинцы", – онлайн-трансляция

Телеканал ZIK

Первое шоу, где главным героем станет украинец!

Сегодня, 14 января, в 19:00, в прямом эфире на телеканале ZIK началось ток-шоу "Мы все – украинцы" с Ростиславом Сухачевым и Татьяной Тереховой.

Гости ток-шоу обсудят ряд тем – относительно вакцин от коронавируса, тарифных протестов в Украине, протестных акций в США; будут говорить о "зашкварах" недели и многое другое.

К дискуссии присоединятся Сергей Кравченко, председатель Национальной медицинской палаты Украины, военный эпидемиолог; Екатерина Амосова, врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор; Татьяна Плачкова, народный депутат, фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Олег Мусий, медицинский директор Docradar, министр здравоохранения (2014 г.); Анастасия Товт, журналист издания "Страна.ua"; Ольга Голубовская, инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины; Иван Плачков, бывший министр топлива и энергетики; Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий; Алексей Устенко, народный депутат, фракция "Слуга народа"; Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства (2019-2020 гг.); Алексей Кучеренко, народный депутат, фракция "Батькивщина"; Денис Котов, общественный деятель, митингующий из г. Винница; Богдан, митингующий из г. Харьков; Валерий Дымов, политолог; Питер Залмаев, американский политолог, директор международной некоммерческой организации "Евразийская демократическая инициатива" (Нью-Йорк); Александр Лазарев, политолог; Павел Кухта, и. о. министра экономики в 2020 году, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики; Виталий Журавский, доктор юридических наук, профессор, академик; Владимир Кацман, политический эксперт, заслуженный журналист; Владимир Кравчук, психолог, директор Международного центра психологии и здорового мышления "Positum Systems"; Юлия Корзун, журналист издания "Страна.ua"; Владимир Быстряков, композитор, пианист, шоумен; и другие.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу "Мы все – украинцы" прямо здесь:

Напомним, телеканал ZIK изменил концепцию телевизионных шоу на украинском телевидении. Но мы не останавливаемся и создаем новые форматы шоу.

Команда ZIK запускает шоу "Мы все – украинцы" не по случаю нового сезона или при необходимости обновить декорации. Мы делаем это, чтобы быть полезными нашим зрителям. И каждый из вас может к нам присоединиться! Если вы хотите услышать обсуждение самых острых тем из жизни страны, иметь возможность задать вопросы спикерам и высказать свое мнение в прямом эфире, заполняйте форму по ссылке: https://forms.gle/vzPWVqZxRPrNC6Sp6

Ведущими для всех украинцев станут Ростислав Сухачев и Татьяна Терехова, а будет выходить программа каждый четверг.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).