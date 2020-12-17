Ток-шоу "Мы все – украинцы": Когда смотреть и кто будет в гостях

Телеканал ZIK

Первое шоу, где главным героем станет украинец!

Сегодня, 17 декабря, в 19.00, в прямом эфире на телеканале ZIK начнется ток-шоу "Мы все – украинцы" с Ростиславом Сухачевым и Татьяной Тереховой.

Гости ток-шоу обсудят ряд тем – об особом статусе Донбасса, требованиях медиков повысить заработную плату, о ситуации в Харькове, тарифах на газ, о торговле с Европой и вырубке лесов. Также будут говорить о "зашкварах" недели и многом другом.

К дискуссии присоединятся Анатолий Матиос, главный военный прокурор Украины в 2014-2019 гг.; Марина Ставнийчук, заслуженный юрист Украины; Владимир Кацман, политический эксперт, заслуженный журналист Украины; Юрий Федоренко, консультант ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки; Игорь Терехов, секретарь Харьковского городского совета, первый заместитель харьковского городского головы; Екатерина Амосова, врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор; Михаил Загрийчук, бывший заместитель министра здравоохранения Украины; Сергей Кравченко, председатель Национальной медицинской палаты Украины, военный эпидемиолог; Виктор Евтушенко, председатель Независимого профсоюза Белоцерковской станции ЭМП; Павел Кухта, исполняющий обязанности министра экономики в 2020 году, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики; Дмитрий Добродомов, народный депутат VIII созыва; Алексей Кущ, экономист; Татьяна Плачкова, народный депутат, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"; Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий; Евгений Шевченко, народный депутат, фракция "Слуга народа"; Снежана Егорова, телеведущая, актриса; Евгений Куксин, журналист, блогер; Владимир Кравчук, психолог, директор Международного центра психологии и здорового мышления "Positum Systems"; и другие.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу "Мы все – украинцы" прямо здесь:

Напомним, телеканал ZIK изменил концепцию телевизионных шоу на украинском телевидении. Но мы не останавливаемся и создаем новые форматы шоу.

Команда ZIK запускает шоу "Мы все – украинцы" не по случаю нового сезона или при необходимости обновить декорации. Мы делаем это, чтобы быть полезными нашим зрителям. И каждый из вас может к нам присоединиться! Если вы хотите услышать обсуждение самых острых тем из жизни страны, иметь возможность задать вопросы спикерам и высказать свое мнение в прямом эфире, заполняйте форму по ссылке: https://forms.gle/vzPWVqZxRPrNC6Sp6

Ведущими для всех украинцев станут Ростислав Сухачев и Татьяна Терехова, а будет выходить программа каждый четверг.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).