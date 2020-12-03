Ток-шоу "Мы все – украинцы", – онлайн-трансляция

Телеканал ZIK

Первое шоу, где главным героем станет украинец!

Сегодня, 3 декабря, в 19:00, в прямом эфире на телеканале ZIK началось ток-шоу "Мы все – украинцы" с Ростиславом Сухачевым и Татьяной Тереховой.

Гости ток-шоу обсудят ряд тем – о годовщине Майдана, внешнем управлении государством, вероятном введении локдауна, масштабных протестах ФЛП, об отношениях с Россией и многое другое.

К дискуссии присоединятся Владимир Цыбулько, писатель, политолог; Владимир Литвин, академик Национальной академии наук Украины, шестой и девятый глава ВРУ; Марина Ставнийчук, заслуженный юрист Украины; Надежда Савченко, народный депутат VIII созыва; Павел Ризаненко, народный депутат VII и VIII созывов; Андрей Лесик, председатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в г. Харьков; Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины; Алексей Жмеренецкий, народный депутат, фракция "Слуга народа"; Михаил Чаплыга, политолог; Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства (2019-2020 гг.); Елена Мошенец, народный депутат, фракция "Слуга народа"; Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра; Евгений Шевченко, народный депутат, фракция "Слуга народа"; Валерий Дымов, политолог; Снежана Егорова, телеведущая, актриса; Светлана Вольнова, актриса, телеведущая; Владимир Кравчук, психолог, директор Международного центра психологии и здорового мышления "Positum Systems", и другие.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу "Мы все – украинцы" прямо здесь:

Напомним, телеканал ZIK изменил концепцию телевизионных шоу на украинском телевидении. Но мы не останавливаемся и создаем новые форматы шоу.

Команда ZIK запускает шоу "Мы все – украинцы" не по случаю нового сезона или при необходимости обновить декорации. Мы делаем это, чтобы быть полезными нашим зрителям. И каждый из вас может к нам присоединиться! Если вы хотите услышать обсуждение самых острых тем из жизни страны, иметь возможность задать вопросы спикерам и высказать свое мнение в прямом эфире, заполняйте форму по ссылке: https://forms.gle/vzPWVqZxRPrNC6Sp6

Ведущими для всех украинцев станут Ростислав Сухачев и Татьяна Терехова, а будет выходить программа каждый четверг.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).