Ток-шоу "Мы все – украинцы": Когда смотреть и кто будет в гостях

Телеканал ZIK

Первое шоу, где главным героем станет украинец!

Сегодня, 12 ноября, в 19.00, в прямом эфире на телеканале ZIK начнется ток-шоу "Мы все – украинцы" с Ростиславом Сухачевым и Татьяной Тереховой.

Гости ток-шоу обсудят ряд тем, касающихся введения "карантина выходного дня"; будут говорить о радикализме на улицах и о том, почему уличные митинги радикалов диктуют, как жить стране; кроме того, проанализируют ход выборов в США и как они влияют на Украину; а также речь пойдет о том, почему вместо того, чтобы вспомнить классика или промолчать, даже в день смерти Михаила Жванецкого в соцсетях развернули "хейт".

К дискуссии присоединятся Наталья Холоденко, психолог; Ольга Богомолец, заслуженный врач, народный депутат VIII созыва; Сергей Лямец, журналист; Олег Мусий, врач, народный депутат VIII созыва, 18-й министр здравоохранения Украины; Екатерина Амосова, профессор, врач-кардиолог; Максим Степанов, министр здравоохранения Украины; Оля Полякова, певица; Татьяна Плачкова, народный депутат, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"; Анатолий Матиос, главный военный прокурор Украины в 2014-2019 гг.; Анна Герман, народный депутат V и VI созывов; Дмитрий Линько, народный депутат VIII созыва; Павел Кухта, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики, бывший исполняющий обязанности главы Министерства экономики Украины; Евгений Плинский, журналист; Светлана Крюкова, журналист, заместитель главного редактора издания "Страна.юа"; Снежана Егорова, актриса, телеведущая; Владимир Данилец, народный артист Украины, юмористический дуэт "Кролики"; Владимир Моисеенко, народный артист Украины, юмористический дуэт "Кролики"; Олег Филимонов, актер театра и кино, сценарист, телеведущий; Владимир Быстряков, композитор, пианист; Яната Попович, адвокат, и другие.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу "Мы все – украинцы" прямо здесь:

Напомним, телеканал ZIK изменил концепцию телевизионных шоу на украинском телевидении. Но мы не останавливаемся и создаем новые форматы шоу.

Команда ZIK запускает шоу "Мы все – украинцы" не по случаю нового сезона или при необходимости обновить декорации. Мы делаем это, чтобы быть полезными нашим зрителям. И каждый из вас может к нам присоединиться! Если вы хотите услышать обсуждение самых острых тем из жизни страны, иметь возможность задать вопросы спикерам и высказать свое мнение в прямом эфире, заполняйте форму по ссылке: https://forms.gle/vzPWVqZxRPrNC6Sp6

Ведущими для всех украинцев станут Ростислав Сухачев и Татьяна Терехова, а будет выходить программа каждый четверг.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).