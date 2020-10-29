Ток-шоу "Мы все – украинцы", – онлайн-трансляция

Телеканал ZIK

Первое шоу, где главным героем станет украинец!

Сегодня, 29 октября, в 19:00, в прямом эфире на телеканале ZIK началось ток-шоу "Мы все – украинцы" с Ростиславом Сухачевым и Татьяной Тереховой.

Гости ток-шоу обсудят ряд вопросов, касающихся местных выборов, опроса от президента Владимира Зеленского, образования и переписывания истории, "зашкваров" недели и многих других интересных тем.

К дискуссии присоединятся Максим Бужанский, народный депутат Украины, партия "Слуга народа"; Валерий Дымов, политолог; Анна Маляр, юрист-криминолог, кандидат юридических наук, кандидат в депутаты Киевсовета от партии "Слуга народа"; Марина Ставнийчук, заслуженный юрист Украины; Александр Лукашев, член депутатской фракции политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"; Михаил Погребинский, политтехнолог, директор "Киевского центра политических исследований и конфликтологии"; Светлана Крюкова, журналист, заместитель главного редактора издания "Страна.uа"; Виталий Журавский, доктор политических и юридических наук, профессор, академик; Елена Мошенец, народный депутат Украины, партия "Слуга народа"; Игорь Луценко, журналист, народный депутат VIII созыва, партия "Батькивщина"; Артем Гагарин, спикер кампании "5 вопросов президента"; Александр Лазарев, политолог; Снежана Егорова, телеведущая, актриса; Сергей Поярков, телеведущий, художник; Дмитрий Попов, психолог; Светлана Вольнова, телеведущая, актриса, и другие.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу "Мы все – украинцы" прямо здесь:

Напомним, телеканал ZIK изменил концепцию телевизионных шоу на украинском телевидении. Но мы не останавливаемся и создаем новые форматы шоу.

Команда ZIK запускает шоу "Мы все – украинцы" не по случаю нового сезона или при необходимости обновить декорации. Мы делаем это, чтобы быть полезными нашим зрителям. И каждый из вас может к нам присоединиться! Если вы хотите услышать обсуждение самых острых тем из жизни страны, иметь возможность задать вопросы спикерам и высказать свое мнение в прямом эфире, заполняйте форму по ссылке: https://forms.gle/vzPWVqZxRPrNC6Sp6

Ведущими для всех украинцев станут Ростислав Сухачев и Татьяна Терехова, а будет выходить программа каждый четверг.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).