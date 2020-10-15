Ток-шоу "Мы все – украинцы", – полное видео

Телеканал ZIK

Первое шоу, где главным героем станет украинец!

Сегодня вечером в прямом эфире на телеканале ZIK транслировали ток-шоу "Мы все – украинцы" с Ростиславом Сухачевым и Татьяной Тереховой.

Гости ток-шоу обсудили ряд вопросов, касающихся местных выборов, противодействия распространению коронавируса, событий на Майдане, "зашкваров" недели и многих других интересных тем.

К дискуссии присоединились политтехнолог Дмитрий Раимов, народный депутат Украины, партия "Слуга народа" Александр Качура, заслуженный юрист Украины Марина Ставнийчук, доктор политических и юридических наук Виталий Журавский, председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, народный депутат Украины, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива, бывший министр здравоохранения Украины Олег Мусий, народный депутат Украины, партия "Слуга народа" Елена Мошенец, врач-кардиолог, профессор Екатерина Амосова, народный депутат Украины, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александр Качный, бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко, директор КНП "Центр лечения инфекционных болезней" Николаевского облсовета Светлана Федорова, хирург (г. Черкассы) Игорь Гайда, бывший министр здравоохранения Украины, организатор медицинской службы на Евромайдане Олег Мусий, журналист, народный депутат VIII созыва, партия "Батькивщина" Игорь Луценко, адвокат Александр Горошинский, народный депутат Украины VIII созыва Надежда Савченко, журналист издания "Страна.юа" Олеся Медведева, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Андрей Лесик, телеведущая, актриса Снежана Егорова, психолог Дмитрий Попов и другие.

Присоединяйтесь к просмотру полного видео ток-шоу "Мы все – украинцы" прямо здесь:

Напомним, телеканал ZIK изменил концепцию телевизионных шоу на украинском телевидении. Но мы не останавливаемся и создаем новые форматы шоу.

Команда ZIK запускает шоу "Мы все – украинцы" не по случаю нового сезона или при необходимости обновить декорации. Мы делаем это, чтобы быть полезными нашим зрителям. И каждый из вас может к нам присоединиться! Если вы хотите услышать обсуждение самых острых тем из жизни страны, иметь возможность задать вопросы спикерам и высказать свое мнение в прямом эфире, заполняйте форму по ссылке: https://forms.gle/vzPWVqZxRPrNC6Sp6

Ведущими для всех украинцев станут Ростислав Сухачев и Татьяна Терехова, а будет выходить программа каждый четверг.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).