Ток-шоу "Мы все – украинцы": Когда смотреть и кто будет в гостях

Телеканал ZIK

Первое шоу, где главным героем станет украинец!

Сегодня, 1 октября, в 19.00, в прямом эфире на телеканале ZIK начнется ток-шоу "Мы все – украинцы" с Ростиславом Сухачевым и Татьяной Тереховой.

Гости ток-шоу обсудят ряд вопросов, касающихся местных выборов, авиакатастрофы вблизи Харькова, политиков и культурных деятелей, которые своими высказываниями подстрекают украинцев к ссорам, "зашкваров" недели и еще немало других интересных тем.

К дискуссии присоединятся народный депутат (Слуга народа") Марина Бардина, телеведущий, художник Сергей Поярков, народный депутат Украины, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" Татьяна Плачкова, заместитель главного редактора издания "Страна.ua" Светлана Крюкова, первый заместитель городского головы г. Харьков Игорь Терехов, народный депутат Украины, партия "Слуга народа" Николай Галушко, народный депутат Украины, партия "Слуга народа" Ирина Верещук, консультант Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны Юрий Федоренко, военный эксперт Юрий Дудкин, летчик Александр Лиходед, политолог Александр Лазарев, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (2008 - 2011 гг.) Степан Гавриш, журналист, главный редактор сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов, народный депутат Украины VII созыва, партия ВО "Свобода" Алексей Кайда, народный депутат V, VI и VII созывов Елена Бондаренко, политический эксперт Владимир Цыбулько, журналист, народный депутат VIII созыва, партия "Батькивщина" Игорь Луценко, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, телеведущая, актриса Снежана Егорова, актриса, телеведущая Светлана Вольнова, политический психолог Виктор Рыбаченко и другие.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу "Мы все – украинцы" прямо здесь:

Напомним, телеканал ZIK изменил концепцию телевизионных шоу на украинском телевидении. Но мы не останавливаемся и создаем новые форматы шоу.

Команда ZIK запускает шоу "Мы все – украинцы" не по случаю нового сезона или при необходимости обновить декорации. Мы делаем это, чтобы быть полезными нашим зрителям. И каждый из вас может к нам присоединиться! Если вы хотите услышать обсуждение самых острых тем из жизни страны, иметь возможность задать вопросы спикерам и высказать свое мнение в прямом эфире, заполняйте форму по ссылке: https://forms.gle/vzPWVqZxRPrNC6Sp6

Ведущими для всех украинцев станут Ростислав Сухачев и Татьяна Терехова, а будет выходить программа каждый четверг.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).