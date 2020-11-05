Ток-шоу "Мы все – украинцы", – онлайн-трансляция

Телеканал ZIK

Первое шоу, где главным героем станет украинец!

Сегодня, 5 ноября, 0 19:00 в прямом эфире на телеканале ZIK начнется ток-шоу "Мы все – украинцы" с Ростиславом Сухачевым и Татьяной Тереховой.

Гости ток-шоу обсудят ряд вопросов, касающихся закона о языке, ситуации на Донбассе, Конституционного Суда Украины, "зашкваров" недели и многих других интересных тем.

К дискуссии присоединятся: заслуженный юрист Украины Марина Ставнийчук министр юстиции Украины Денис Малюська политолог Дмитрий Раимов, академик НАН, 9-й председатель ВРУ Владимир Литвин, народный депутат, партия "Слуга народа" Анастасия Радина, народный депутат, партия "Оппозиционная платформа-За жизнь" Виктор Черный, министр здравоохранения Украины Максим Степанов, главный военный прокурор Украины 2014-2019 годах Анатолий Матиос, народный депутат, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александр Качный, политолог Валерий Дымов, Заслуженный журналист Украины Владимир Кацман, консультант Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны Юрий Федоренко, лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо, политолог Александр Лазарев, писательница, педагог Лариса Ницой, актриса, телеведущая Снежана Егорова, психолог Дмитрий Попов, актриса, телеведущая Светлана Вольнова и другие.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу" мы все – украинцы " прямо здесь:

Напомним, телеканал ZIK изменил концепцию телевизионных шоу на украинском телевидении. Но мы не останавливаемся и создаем новые форматы шоу.

Команда ZIK запускает шоу "Мы все – украинцы" не по случаю нового сезона или при необходимости обновить декорации. Мы делаем это, чтобы быть полезными нашим зрителям. И каждый из вас может к нам присоединиться! Если вы хотите услышать обсуждение самых острых тем из жизни страны, иметь возможность задать вопросы спикерам и высказать свое мнение в прямом эфире, заполняйте форму по ссылке: https://forms.gle/vzPWVqZxRPrNC6Sp6

Ведущими для всех украинцев станут Ростислав Сухачев и Татьяна Терехова, а будет выходить программа каждый четверг.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).