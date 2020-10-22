Ток-шоу "Мы все – украинцы", – полное видео

Телеканал ZIK

Первое шоу, где главным героем станет украинец!

Сегодня, в 19:00 в прямом эфире на телеканале ZIK транслировали ток-шоу "Мы все – украинцы" с Ростиславом Сухачевым и Татьяной Тереховой.

Гости ток-шоу обсудили ряд вопросов, касающихся местных выборов, противодействия распространению коронавируса, реинтеграции Донбасса, "зашкваров" недели и многих других интересных тем.

К дискуссии присоединились врач-кардиолог, профессор Екатерина Амосова, народный депутат Украины VIII созыва Надежда Савченко, народный депутат Украины, Партия "Слуга народа" Леся Забуранна, народный депутат Украины, партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" Владимир Кальцев, городской голова Киева Виталий Кличко, народный депутат Украины, партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин, политтехнолог Михаил Чаплыга политолог Валерий Дымов, экс-народный депутат Украины Елена Бондаренко, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман, консультант Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны Юрий Федоренко, лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо, народный депутат Украины, партия "Слуга народа" Александр Качура, музыкальный продюсер Юрий Фалеса, народный артист Украины Владимир Данилец, народный артист Украины Владимир Моисеенко, 5-й министр социальной политики Украины Андрей Рева, телеведущая, актриса Снежана Егорова и другие.

Присоединяйтесь к просмотру полного видео ток-шоу "Мы все – украинцы" прямо здесь:

Напомним, телеканал ZIK изменил концепцию телевизионных шоу на украинском телевидении. Но мы не останавливаемся и создаем новые форматы шоу.

Команда ZIK запускает шоу "Мы все – украинцы" не по случаю нового сезона или при необходимости обновить декорации. Мы делаем это, чтобы быть полезными нашим зрителям. И каждый из вас может к нам присоединиться! Если вы хотите услышать обсуждение самых острых тем из жизни страны, иметь возможность задать вопросы спикерам и высказать свое мнение в прямом эфире, заполняйте форму по ссылке: https://forms.gle/vzPWVqZxRPrNC6Sp6

Ведущими для всех украинцев станут Ростислав Сухачев и Татьяна Терехова, а будет выходить программа каждый четверг.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория — вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).