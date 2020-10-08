Ток-шоу "Мы все - украинцы", - онлайн-трансляция

Телеканал ZIK

Первое шоу, где главным героем станет украинец!

Сегодня, 8 октября, в 19:00 в прямом эфире на телеканале ZIK начнется ток-шоу "Мы все – украинцы" с Ростиславом Сухачевым и Татьяной Тереховой.

Гости ток-шоу будут обсуждать ряд вопросов, которые касаются Донбасса, зарплат учителей, языкового закона, пандемии коронавируса, "зашкваров" недели и еще немало других интересных тем.

К дискуссии присоединятся: народный депутат Украины, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Черный, политолог Валерий Дымов, политолог Вадим Карасев, журналист, лидер Партии Шария Анатолий Шарий, лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо, лидер партии "Победа Пальчевского", кандидат на пост мэра г. Киев Андрей Пальчевский, политолог Михаил Чаплыга, экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева, народный депутат Украины, глава "Европейской партии Украины" Николай Катеринчук, учитель истории и правоведения УВК – лицея №157 Берендеев Сергей, глава Киевской городской организации профсоюза работников образования и науки Александр Яцунь, народный депутат Украины, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталия Королевская, министр здравоохранения Украины Максим Степанов, профессор, врач-кардиохирург Борис Тодуров, профессор, врач-кардиолог Екатерина Амосова, телеведущая, актриса Снежана Егорова, политический эксперт Владимир Цибулько, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман, журналист Олеся Медведева, народный депутат Украины VII созыва партия ВО "Свобода" Алексей Кайда, политолог-международник, журналист Олег Волошин, актриса, телеведущая Светлана Вольнова, психиатр Александр Иванов.

Посмотреть прямую трансляцию ток-шоу "Мы все – украинцы" можно просто здесь:

Напомним, телеканал ZIK изменил концепцию телевизионных шоу на украинском телевидении. Но мы не останавливаемся и создаем новые форматы шоу.

Команда ZIK запускает шоу "Мы все – украинцы" не по случаю нового сезона или при необходимости обновить декорации. Мы делаем это, чтобы быть полезными нашим зрителям. И каждый из вас может к нам присоединиться! Если вы хотите услышать обсуждение самых острых тем из жизни страны, иметь возможность задать вопросы спикерам и высказать свое мнение в прямом эфире, заполняйте форму по ссылке: https://forms.gle/vzPWVqZxRPrNC6Sp6

Ведущими для всех украинцев станут Ростислав Сухачев и Татьяна Терехова, а будет выходить программа каждый четверг.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).