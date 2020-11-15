Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, - онлайн-трансляция

О самых главных событиях дня подробно на ZIK

На телеканале ZIK начинается ток-шоу "19" с ведущими Анастасией Дайнод и Назаром Долгим.

Сегодня на час раньше. И тема обсуждения лишь одна - повторное голосование на выборах городских голов Луцка, Одессы, Сум, Херсона, Каменец-Подольска (Хмельницкая область), Краматорска (Донецкая область) и Украинки (Киевская область).

Гостями ток-шоу будут - Алексей Дорошенко, председатель Национального совета экономического развития; Алексей Кущ, финансовый аналитик; Александр Охрименко, Президент Украинского аналитического центра; Алексей Якубин, политолог, кандидат политических наук; Николай Катеринчук, лидер "Европейской партии Украины"; Владимир Кацман, политический эксперт, заслуженный журналист Украины; Олеся Медведева, журналист; Мошенец Елена, народный депутат от фракции "Слуга народа".

Присоединяйтесь к просмотру полного видео ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).