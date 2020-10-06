Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, - онлайн-трансляция

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Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темами программы станут:

Зеленский считает, что Россия на вопросе языка и церкви хочет восстановить Советский Союз. Кто на самом деле манипулирует дискуссионными вопросами и провоцирует конфликты?

В США вводят санкции против украинцев, которые помогали Трампу. Евродепутаты написали письмо Давиду Арахамии. Не многовато ли нам помогают?

Что будет с пенсиями после заявлений премьера Шмыгаля?

Гости ток-шоу: народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Василий Нимченко, генеральный продюсер телеканала "112 Украина" Артем Марчевский, общественный деятель, председатель ОО "Народный союз" Ирина Паламар, председатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в г. Харьков Андрей Лесик, народный депутат от партии "Слуга народа" Леся Забуранна, народный депутат от партии "Батькивщина" Вадим Ивченко, советский и украинский композитор, пианист, шоумен Владимир Быстряков, народный депутат Украины, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.