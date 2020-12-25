Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, - онлайн-трансляция

О самом интересном, - подробно на ZIK

Сегодня ровно в 19:00 на телеканале ZIK стартует ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темами программы станут:

Стратегия власти по Донбассу,

Завершение миссией МВФ работы в Украине,

Рост тарифов вместе с повышением зарплат сотрудникам "Нафтогаза",

Дело замглавы ОП Татарова

Разрешение на работу кафе и ресторанов в новогоднюю ночь,

Споры о праздновании Рождества,

Легализация медицинского каннабиса,

Платные дороги в Украине.

Гостями ток-шоу будут – Андрей Лесик, председатель ячейки политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" в г. Харьков; Виктор Суслов, министр экономики Украины 1997-1998 гг; Виктор Таран, политолог, кандидат наук по государственному управлению; Юрий Федоренко, консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки; Алексей Якубин, политолог, кандидат политических наук; Андрей Павловский, эксперт по вопросам соцполитики; Павел Розенко, вице-премьер-министр Украины (2016-2019); Александр Лукашев, народный депутат, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"; Игорь Луценко, народный депутат Украины VIII созыва; Александр Лазарев политолог; Михаил Чаплыга, политический консультант.

Присоединяйтесь к просмотру полного видео ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).