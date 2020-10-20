Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

О самом интересном, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK будут стартует ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темами программы станут:

Стратегия власти по Донбассу. "Слуги" едут на восток. Резников заявляет, что Минские соглашения — для мелких переговоров.

Ровно через неделю выборы в США. Байден заявляет, что будет поддерживать Украину оружием, при этом возникают новые факты коррупции, связанные с его сыном.

Независимые антикоррупционные органы — президент не видит посадок, а МВФ регулярно напоминает о Сытнике.

Коронавирус. Ситуация в Украине, прогнозы от Минздрава относительно карантина.

Стратегия от правительства до 2030 года. Бюджет на следующий год сегодня не приняли.

Выступление президента Зеленского с посланием к ВРУ.

Гости ток-шоу – Алексей Дорошенко, глава Национального совета экономического развития; Олеся Медведева, журналист; Александр Лазарев политолог; Александр Качный, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь"; Владимир Цибулько политолог; Михаил Цимбалюк, народный депутат от фракции "Батькивщина"; Елена Лукаш, юрист; Дмитрий Раимов, политтехнолог; Елена Лешенко, адвокат, заслуженный юрист Украины; Сергей Бабак, народный депутат от "Слуги народа"; Павел Розенко, вице-премьер-министр Украины (2016-2019).

Присоединяйтесь к просмотру видео ток-шоу прямо здесь:

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория — вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).