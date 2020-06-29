Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

О заявлении Третьяковой, помощи США и избиении активистов, – подробно на ZIK

Сегодня в 19:00 на телеканале ZIK будут транслировать ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачовим и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

В ПАСЕ возмущены заявлениями нардепа Третьяковой. Она шутит и говорит, что может навредить выборам.

Гражданин Украины Саакашвили считает, что в Украине нет государства. Повсюду только чиновники.

Мэр Херсона поздравил провозглашением акта восстановления Украинского государства 1941 года. Но не заметил пункт о сотрудничестве с гитлеровской Германией.

США оказали помощь Украине для борьбы с последствиями наводнения и дали грант на популяризацию исторических событий. На исторические события – больше, чем на наводнения.

День Конституции и 25 регионов от президента. Насколько далеко власть и нормы конституции друг от друга?

Ситуация с избиением Никиты Рыженко в Харькове.

Книга Болтона. Порошенко просил поддержку на выборах. Трамп не поверил, что ситуация в Керченском проливе – это не провокация Порошенко.

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу – политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман, президент украинского аналитического центра Александр Охрименко, политолог Владимир Цыбулько, политтехнолог, продюсер, блогер Владимир Петров, народный депутат (фракция "Слуга народа") Юрий Камельчук, народный депутат VIII созыва. Сергей Мельничук, доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский, экс-и.о. министра экономики, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта, и др.

Присоединяйтесь к просмотру полного видео ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.