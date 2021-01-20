Ток-шоу "19": Когда смотреть и кто в гостях

Телеканал ZIK

О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK

Сегодня в 20:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Анастасией Дайнод и Ростиславом Сухачевым.

Темами программы станут:

События в США: инаугурация Джо Байдена;

Обмен удерживаемыми

В ток-шоу примут участие Михаил Цымбалюк, народный депутат, фракция "Батькивщина", Борис Тизенгаузен, эксперт по управлению репутацией, Геннадий Друзенко, юрист, глава Центра конституционного моделирования, Юрий Дудкин, военный и политический эксперт, Александр Лазарев политолог, Александр Лукашев, народный депутат, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", Денис Жарких, политолог.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).