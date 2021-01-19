Ток-шоу "19": Когда смотреть и кто в гостях

О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK

Сегодня в 19:00 на телеканале ZIK транслировалось ток-шоу "19" с ведущими Анастасией Дайнод и Ростиславом Сухачевым.

Темами программы станут:

Решение правительства относительно тарифов и настроения общества

Крещение. Почему представители ПЦУ решили добавить политики к религии

Выборы на подконтрольном Донбассе. ЦИК снова отсрочила их из-за нарушения режима тишины

Общественные настроения перед возвращением Рады

Ситуация на Донбассе. Освобождение удерживаемых

Вакцинация в мире и в Украине

США ввели санкции против китайской компании, инвестировавшей в "Моторсич"

Гости ток-шоу: Владимир Цибулько политолог, Андрей Николаенко, народный депутат от фракции "Батькивщина", Александр Лазарев политолог, Владимир Крейденко, народный депутат от партии "Слуга народа", Владимир Чемерис, правозащитник, политический эксперт, Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии", Валерий Дымов политолог, Олег Мусий, народный депутат VIII созыва, Алексей Устенко, народный депутат от партии "Слуга народа".

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).