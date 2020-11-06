Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

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Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темами программы станут:

Коронавирус. Адаптивный карантин, локдаун и отсутствие вакцин;

Бюджет-2021. Является ли он реалистичным;

Аудит госрезерва. Ситуация хуже, чем предсказывали;

Конституционный кризис. Рада не смогла назначить судей;

Мирный план для Донбасса и выборы весной. Это новая стратегия или затягивание процесса;

Выборы в США. Что ждет Украину.

Гости ток-шоу народный депутат Украины, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин, народный депутат, фракция "Батькивщина" Сергей Евтушок, доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский, народный депутат VIII созыва Олег Мусий, эксперт по экономическим вопросам, народный депутат VIII созыва Татьяна Острикова, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александр Колтунович, руководитель молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский, народный депутат от "Слуги народа" Сергей Бабак, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Михаил Опанащенко.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Ток-шоу "19" на телеканале ZIK