Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

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Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темами программы станут:

Выборы в США - предварительные результаты и какими будут последствия для Украины;

Конституционный кризис, советы послов G7 объединиться политсилам;

Судьи КСУ опубликовали проект решения относительно толкования "земельных" статей Конституции;

Карантин, локдаун - что будет дальше в Украине;

Досрочные парламентские выборы в Украине. Есть ли основания;

Будапештский меморандум. Украине сообщили, что это лишь политическая декларация.

Гости ток-шоу - народный депутат, член фракции "Батькивщина" Валентин Наливайченко, заместитель главного редактора интернет-газеты "Страна.UA" Светлана Крюкова, народный депутат, член фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Владимир Кальцев, общественный деятель, председатель ОО Народный союз Ирина Паламар, военный и политический эксперт Юрий Дудкин, украинский художник, иллюстратор, телеведущий Сергей Поярков, народный депутат Украины VIII созыва Игорь Луценко, народный депутат, член фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Павленко, политтехнолог Дмитрий Раимов, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта, народный депутат Елена Мошенец.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).