Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

О самом интересном, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темами программы станут:

Конституционный кризис;

Готовность медицины ко второй волне коронавируса;

Какой будет политическая ситуация до конца года. Кто заинтересован в протестах;

Ситуация на Донбассе. Заявления Резникова и план "Б" от президента;

Конституционный суд рассматривает закон о языке. Каковы будут результаты и последствия;

Выборы в США. Что ждет Украину.

Гости ток-шоу - эксперт по конституционному праву и политике Богдан Бондаренко, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Павленко, политолог Александр Лазарев, адвокат Елена Лукаш, народный депутат от "Батькивщины" Михаил Цимбалюк, вице-премьер-министр Украины в 2016-2019 годах Павел Розенко, народный депутат V-VII созыва Елена Бондаренко.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).