Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – полное видео

О самом интересном, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK транслировали ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темами программы были:

Конституционный кризис;

Конституционный суд рассматривает законопроект о земле;

Рада должна провести десоветизацию законов. Решение могут принять в ближайшее время. Насущный ли этот вопрос;

Возвращение Донбасса. Стратегия, заявления и решения властей;

Политико-конституционный кризис. Станет ли это основанием для роспуска парламента;

Новые тарифы на газ с 1 ноября. Смогут ли платить украинцы;

В Раде решили бороться с коронавирусом штрафами за нарушение ношения масок.

Гости ток-шоу - народный депутат, фракция "Батькивщина" Вадим Ивченко, политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман, народный депутат, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александр Лукашев, политолог Валерий Дымов, народный депутат VIII созыва Дмитрий Линько, заместитель главы комитета исполнительных реформ Александр Ольшанский, министр экономики Украины в 1997-1998 годах Виктор Суслов.

Присоединяйтесь к просмотру полного видео ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).