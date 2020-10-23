Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция
О самом интересном, — подробно на ZIK
Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.
Темами программы станут:
- Дебаты Трампа и Байдена, не обошлись без Украины. Вспомнили о коррупции, Обаме и Крыме;
- Минские соглашения снова остановились. Стороны обвиняют друг друга;
- Восстановление украинской экономики. Какие есть пути;
- В "Слуге народа" готовы к проигрышу на выборах и развалу коалиции;
- Президент Зеленский говорит о возможных отставках в правительстве;
- Свободная экономическая зона и опрос по Донбассу;
- История с МВФ. Когда и что получит Украина;
- Катастрофа Ан-26. Стали известны причины аварии.
Гости ток-шоу — министр социальной политики Украины в 2016-2019 гг. Андрей Рева, мэр Житомира Сергей Сухомлин, главный военный прокурор Украины в 2014-2019 гг. Анатолий Матиос, министр экономики Украины в 1997-1998 гг. Виктор Суслов, народный депутат Украины Виктор Черный, народный депутат Александр Дубинский, финансовый аналитик Алексей Кущ, экс-народный депутат Олег Мусий, экс-народный депутат Надежда Савченко, заместитель главы комитета исполнительных реформ Александр Ольшанский, председатель политической партии ОПЗЖ в г. Харьков Андрей Лесик.
Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:
Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.
Справочно
Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.
Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория — вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.
Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.
Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).