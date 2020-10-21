Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

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Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темами программы станут:

Вопрос к избирателям. Зачем это нужно власти;

Депутаты от "Слуги народа" едут на Донбасс. Как это будет способствовать миру на востоке;

Оказалось, что за годы независимости даже землю смогли разворовать;

Дело Свинарчуков. Фигурантам отсрочили заключение на год;

Британцы проверят, готова ли Украина к упрощению безвизового режима;

Ученые выяснили, что в школах на переменах говорят по-русски. Требуют с этим бороться;

Президент Зеленский утверждает, что Запад не устал от Украины. И это правда, потому что указания и угрозы уже озвучивают даже обычные евродепутаты.

Гости ток-шоу – руководитель молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский, член ЦИК, народный депутат Украины V, VI, VII, VIII созывов Юрий Мирошниченко, журналистка Светлана Крюкова, председатель политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" в г. Харьков Андрей Лесик, народный депутат V и VI созывов Анна Герман, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Владимир Кальцев, народный депутат Украины VIII созыва Борислав Розенблат украинский художник, телеведущий Сергей Поярков, доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский, сопредседатель ГИ "Права Справа", общественный активист, военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория — вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).