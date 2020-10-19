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Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

Ток-шоу "19"

 ZIK.UA

О самом интересном, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темами программы станут:

  • Коронавирус. Готова ли власть ко второй волне, что будет с вакцинами. Будет ли локдаун после выборов;
  • Восстановление экономики. Что предлагает власть;
  • Радикализация общества. Почему накануне выборов возросло количество нападений на оппозицию;
  • Украина снова ждет денег от МВФ. Однако в фонде пока прогнозируют сокращение населения, за займы молчат; 
  • Власть возвращает Донбасс. Резников говорит о российских паспортах. Кривонос ждет команды наступать;
  • Джо Байден в случае победы на выборах обещает Украине помочь с летальным оружием и борьбой с коррупцией.

Гости ток-шоу - народный депутат Юрий Павленко, народный депутат Вадим Ивченко, народный депутат V-VII созыва Елена Бондаренко, народный депутат VIII созыва Дмитрий Линько, народный депутат Ренат Кузьмин, политический консультант Михаил Чаплыга, народный депутат VIII созыва Игорь Луценко, народный депутат Евгений Шевченко и народный депутат Виктор Черный.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

 

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программы канала ZIK

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