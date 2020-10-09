Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

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Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темами программы станут:

Задолженность по зарплатам и доходы депутатов;

Год назад президент Зеленский говорил, что не хочет, чтобы конфликт на Донбассе стал замороженным;

Горбачев заговорил о восстановлении СССР. Это может помочь стабилизировать ситуацию в регионах;

Три года взрывам в Калиновке;

Рост больных коронавирусом. Локдаун, карантин или выборы?

СБУ уже просит APLLE заблокировать ВКонтакте;

Руководство Нафтогаза может остаться без премий, но компенсирует ли это убытки?

Гости ток-шоу - экс-народный депутат Украины Михаил Головко, журналистка Светлана Крюкова, главный военный прокурор Украины в 2014-2019 гг. Анатолий Матиос, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, министр социальной политики Украины в 2016-2019 гг. Андрей Рева, министр экономики Украины в 1997-1998 гг. Виктор Суслов, екс-нардеп Игорь Луценко, вице-премьер-министр Украины в 2016-2019 гг. Павел Розенко, политолог Денис Жарких, политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.