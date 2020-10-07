Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

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Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темами программы станут:

Мир на Донбассе. Заявление Дмитрия Разумкова об особом статусе;

Саммит Украина-ЕС. Каковы результаты, что получила Украина?

ЕС готов помочь вакциной. Когда и какой?

США вводятся санкции против украинцев, разоблачавших коррупцию;

Аудит "Нафтогаза" и увольнение Абромавичуса. Помогли ли нам кадры с большими зарплатами и иностранными паспортами?

В Украине выбрали лучшего учителя. Он получил 250 тысяч гривен премии. А что будет с зарплатами учителям?

Гости ток-шоу народный депутат, член фракции "Батькивщина" Валентин Наливайченко, доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский, депутат Верховной Рады Украины VII созыва Алексей Кайда, экс-глава Донецкой ОГА (2014-2015 гг) Александр Кихтенко, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Черный, юрист Елена Лукаш, политтехнолог Дмитрий Раимов, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александр Качный, народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Бабак.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.