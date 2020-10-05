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Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

Ток-шоу "19"

 ZIK.UA

О самом интересном, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темами программы станут:

  • Ситуация на Донбассе;
  • Правоохранители поддерживают легализацию проституции. На порядке дня ли этот вопрос;
  • Медицинская реформа и готовность ко второй волне карантина;
  • Пожары в Луганской области;
  • Катастрофа Ан-26 близ Харькова. Почему военные обвиняют журналистов и местные власти;
  • ЕС не дает четкого ответа относительно интеграции Украины, Молдовы и Грузии;
  • Президент подписал законопроект, позволяющий отменить зарплатные ограничения членам наблюдательных советов;
  • Будут ли украинцы получать пенсию, если экономика будет двигаться в таком же направлении.

Гости ток-шоу – политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Татьяна Плачкова, председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко, народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура, политолог Валерий Дымов, журналист  Сергей Лямец, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александр Качный, народный депутат Украины VIII созыва Борислав Розенблат, народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Устенко

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.

 

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