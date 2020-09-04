Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – полное видео

О самом интересном, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK транслировали ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы программы:

Грантовые структуры в Украине, ГПК и Шабунин, "соросята"

Украинцы не доверяют антикоррупционным органам (НАБУ, САП, иностранное влияние)

Радикалы, нападения и провокации

Завтра начало предвыборной кампании. Референдум в день выборов и выборы на Донбассе

Задолженность зарплат, выступление Шмыгаля, госбюджет и возможные ротации в правительстве

Гости ток-шоу – вице-премьер-министр Украины (2016-2019) Павел Розенко, председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко, народный депутат Украины VIII созыва Борислав Розенблат, военный и политический эксперт Юрий Дудкин, председатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в г. Харьков Андрей Лесик, юрист Елена Лукаш, журналист, блогер Анатолий Шарий, министр социальной политики Украины 2016-2019 годах Андрей Рева, народный депутат Украины VIII созыва, адвокат Олег Куприенко, народный депутат, "Слуга народа" Елена Мошенец, политолог Александр Лазарев.

Присоединяйтесь к просмотру полного видео ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.