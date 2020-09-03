Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

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Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы программы:

Повестка Жвании, расследование против Турчинова и Порошенко;

Заседание ТКГ, Минские соглашения;

Выборы на Донбассе;

Пожары в Харьковской области, помощь правительства, прошедшие катаклизмы;

Ротации в правительстве, дыра в бюджете;

Меморандум с ЕС Рада не отменила, сотрудничество с МВФ;

Создание бюро экономической безопасности.

Гости ток-шоу: народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александр Качура, министр инфраструктуры Украины в 2016-2019 годах Владимир Омелян, народный депутат, член политической партии ВО "Свобода" Оксана Савчук, народный депутат, член депутатской группы "Довіра" Владимир Арешонков политолог Александр Лазарев политолог Дмитрий Корнейчук, журналист Сергей Лямец, народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Устенко.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.