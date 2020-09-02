Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

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Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы программы:

Местные выборы, Порошенко расшатывает ситуацию и хочет вернуться к власти;

ЦИК хотят разрешить проводить социологию, Рада приняла закон о ВЦА, выборы в Донбассе;

Минские соглашения ставят под сомнение;

Русскоязычных школ нет, давление на нацменьшинства, языковой вопрос;

Евробляхи;

Одесса и танкер.

Гости ток-шоу - народный депутат Виктор Черный украинский художник, телеведущий Сергей Поярков, общественный деятель, председатель ОО "Народный союз" Ирина Паламар, народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко, народный депутат предыдущих созывов Юрий Мирошниченко, украинский политик, юрист и правовед Игорь Швайка, журналист Светлана Крюкова.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.