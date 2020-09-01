Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

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Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы программы:

Новый политический сезон начался: заседание Рады, правительство и госбюджет

Новации осени, газ дорожает, настроения людей

1 сентября: Сколько стоит собрать ребенка в школу и куда делся коронавирусный фонд?

Дети пошли только в украиноязычные школы, политика войны Порошенко

Новые заявления Жвании об иностранцах

Радикалы, которых надо запретить и оружие (нашли склад оружия, о запрете группировок)

Гости ток-шоу: народный депутат, "Оппозиционная платформа - За жизнь" Владимир Кальцев политолог Валерий Дымов, народный депутат, фракция "Батькивщина" Михаил Цимбалюк, министр внутренних дел в 2010-2011 годах Анатолий Могилев, народный депутат VIII созыва Дмитрий Линько, политтехнолог Дмитрий Раимов, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, политолог Александр Лазарев.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.