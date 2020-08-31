Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

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Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы программы:

Харьков, суд над радикалами

Годовщина столкновений под Радой, нет результатов расследований

Донбасс (в школах ОРДЛО не будут изучать украинский, выборов нет)

Инвестиционной няни не будет. Саакашвили убегает из Украины без реформ

КС о зарплатах чиновникам

Очередной Трускавец для "Слуг народа"

Гости ток-шоу-народный депутат, "Оппозиционная платформа - За жизнь" Николай Скорик, народный депутат, "Батькивщина" Андрей Николаенко, заместитель председателя Комитета исполнительных реформ Александр Ольшанский, политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман, народный депутат, "Слуга народа" Александр Дубинский, депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Надежда Савченко, народный депутат Украины VI созыва Кирилл Куликов, народный депутат Украины VII и VIII созывов Леонид Емец.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.