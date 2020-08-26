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Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

Ток-шоу "19"

 ZIK.UA

О самом интересном, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы программы:

  • Джо Байден обещает Украине летальное оружие и экономическую поддержку, если выиграет выборы. Это просьба о помощи или предостережение относительно невмешательства в выборы?
  • Рада согласовала меморандум с ЕС относительно получения 1,2 млрд помощи. Кто от этого выиграл?
  • "Делфи". Сегодня очередная попытка поднять танкер. Пока следим за ситуацией.
  • Нападение на журналистов, политиков и общественных деятелей. Почему ситуация вышла из-под контроля? 
  • До выборов осталось два месяца. Состоятся ли они на Донбассе?
  • Повышение минималки до 5000 грн. Кто от этого выиграл?

Гости ток-шоу народный депутат Ренат Кузьмин,  народный депутат Валентин Наливайченко, министр инфраструктуры Украины в 2016-2019 годах  Владимир Омельян, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, народный депутат Татьяна Плачкова, журналист Светлана Крюкова, политолог Валерий Дымов, председатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Харькове Андрей Лесик, народный депутат Елена Мошенец, финансовый аналитик Алексей Кущ.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.

 

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