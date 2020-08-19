Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция
О самом интересном, - подробно на ZIK
Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.
Темы программы:
- Евровидение по-украински. Кто и почему давит конкурсантов?
- Почему националисты требуют запретить партии?
- ЦИК снова взялась за выборы на Донбассе. Разрешат ли?
- Рада соберется 25 августа. Что примут?
- Джо Байден стал кандидатом в президенты США. Поможет ли ему украинский след?
- Встреча советников нормандской четверки
- Новое дело Порошенко. Адвокаты Артеменко подали иск
- Суд по Федыне перенесли на 27 октября
Гости ток-шоу народный депутат Александр Качура, народный депутат VII созыва Алексей Кайда, народный депутат Татьяна Плачкова, кандидат политических наук Ростислав Балабан главный военный прокурор Украины в 2014-2019 годах Анатолий Матиос, народный депутат Иван Крулько политолог Александр Лазарев, народный депутат VII и VIII созывов Леонид Емец.
Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:
Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.
Справочно
Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.
Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.
Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.
Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).
Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.