Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

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Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы программы:

Евровидение по-украински. Кто и почему давит конкурсантов?

Почему националисты требуют запретить партии?

ЦИК снова взялась за выборы на Донбассе. Разрешат ли?

Рада соберется 25 августа. Что примут?

Джо Байден стал кандидатом в президенты США. Поможет ли ему украинский след?

Встреча советников нормандской четверки

Новое дело Порошенко. Адвокаты Артеменко подали иск

Суд по Федыне перенесли на 27 октября

Гости ток-шоу народный депутат Александр Качура, народный депутат VII созыва Алексей Кайда, народный депутат Татьяна Плачкова, кандидат политических наук Ростислав Балабан главный военный прокурор Украины в 2014-2019 годах Анатолий Матиос, народный депутат Иван Крулько политолог Александр Лазарев, народный депутат VII и VIII созывов Леонид Емец.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.