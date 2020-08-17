Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

О самом интересном, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы программы:

Поджог автомобиля редакции "Схемы" после критических материалов о президенте;

Отмена выборов на Донбассе;

Обещания о народовластии, мире и решении языкового вопроса.

Гости ток-шоу - народный депутат Илья Кива, народный депутат VIII созыва Дмитрий Линько, народный депутат VIII созыва Юрий Левченко, журналист Сергей Лямец, народный депутат Александр Качный, вице-премьер-министр Украины (в 2016-2019 годах) Павел Розенко политолог Александр Лазарев политолог Владимир Цибулько.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.